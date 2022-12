Razzia auf St. Pauli: Zahlreiche Minderjährige aus Club geholt Stand: 10.12.2022 12:46 Uhr Polizei, Zoll und das Bezirksamt Hamburg-Mitte haben in der Nacht zum Sonnabend mehrere Clubs und Shisha-Bars auf dem Kiez kontrolliert. Vorausgegangen waren offenbar Beschwerden, weil sich dort viele Minderjährige aufhielten.

In einem Club auf der Reeperbahn trafen die Beamten auf gleich 41 Jugendliche. Viele der Minderjährigen hatten einen sogenannten Muttizettel dabei, mit dem die Eltern bestätigen, dass ihre Kindern von anderen Volljährigen beaufsichtigt werden und dadurch so lange wie sie wollen auf dem Kiez unterwegs sein können. Das Problem in der vergangenen Nacht: Die Ersatz-Erziehungsberechtigten waren selbst betrunken und nicht ansprechbar oder gar nicht aufzufinden. Es dauerte längere Zeit, bis die Polizei alle Eltern erreicht hatten, die ihre Kinder dann teilweise auf dem Kiez abholen mussten.

Club-Betreiber droht Ärger

Auch dem Club-Betreiber droht Ärger, da er offenbar gegen das Jugendschutzgesetz verstieß. Außerdem kontrollierten die Beamtinnen und Beamten mehrere Shisha-Bars, in denen säckeweise unversteuerter Tabak sichergestellt wurde. Es gab auch Probleme mit den Lüftungsanlagen. Und in einer Shisha-Bar in der Clemens-Schultz-Straße fanden die Beamten im Keller Tische, an denen offenbar illegale Glücksspiele stattfanden.

