Raubserie auf Biomärkte in Hamburg: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 10.06.2022 14:32 Uhr Die Polizei hat einen Serienräuber in Eppendorf festgenommen. Der Mann steht im Verdacht mehrere Biomärkte und einen Pizza-Lieferdienst überfallen zu haben.

Mehrmals soll der 43-Jährige zwei Filialen von Tjaden's Bio Frischemarkt überfallen haben - an der Fruchtallee in Eimsbüttel sowie an der Martinistraße in Eppendorf. Die Raubserie begann vergangenes Jahr im August.

Sechs Überfälle auf zwei Biomarkt-Filialen

Insgesamt sechs Mal soll der maskierte Räuber in die Biomärkte gestürmt sein. Dann bedrohte er die Angestellten mit einer Schusswaffe, forderte Bargeld aus der Kasse und flüchtete anschließend mit der Beute. Auch einen Pizza-Lieferdienst an der Borsteler Chaussee in Groß Borstel soll der Beschuldigte bewaffnet überfallen haben, allerdings konnte ihn das Personal vertreiben.

AUDIO: Polizei fasst mutmaßlichen Biomarkt-Serienräuber (1 Min) Polizei fasst mutmaßlichen Biomarkt-Serienräuber (1 Min)

Verdächtiger wurde nahe eines Biomarktes gefasst

Fahnder des LKA entdeckten den Beschuldigten am Donnerstagabend nahe dem Biomarkt an der Martinistraße in Eppendorf. Die Ermittler konnten den Mann festnehmen. Er hatte eine schwarze Schreckschusswaffe sowie eine Maske dabei. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab ein 2,3 Promille.

