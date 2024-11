Stand: 23.11.2024 12:26 Uhr Rahlstedt: Verfolgungsjagd endet wegen Schnee und Glätte

Schnee und Glätte haben am frühen Sonnabend eine wilde Verfolgungsjagd im Stadtteil Rahlstedt beendet. Gegen 4.45 Uhr wollte eine Polizeistreife an der Pfefferstraße den etwa 40 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters anhalten, doch dieser raste davon. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd beschädigte der Mann diverse Autos. Nach rund drei Minuten endete seine Flucht abrupt, als sein Transporter an der Straße Hohenkamp ins Rutschen geriet und gegen einen Baum sowie mehrere Autos prallte. Bei seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Weil er sich dabei offenbar verletzt hatte, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

