Radfahrerin stirbt bei Abbiegeunfall mit Lkw Stand: 11.07.2022 14:53 Uhr In Hamburg-Poppenbüttel ist am Montag eine Radfahrerin bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Mutmaßlich übersah sie ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 52-Jährige Lkw-Fahrer den Poppenbüttler Weg in Richtung Saseler Damm und hielt zunächst an der roten Ampel vor dem Goldröschenweg, um dann rechts abzubiegen. Die Radfahrerin habe neben dem Lkw ebenfalls an der Ampel gestanden. Als diese auf Grün sprang, wollte die Frau geradeaus weiter fahren, dabei kam es zur Kollision. Die Radfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagen war mit Kies beladen. Wie der Feuerwehrsprecher sagte, wog er etwa 32 Tonnen.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 040-4286/53961 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.07.2022 | 17:00 Uhr