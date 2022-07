Rabe: "Zweitbestes Abitur der letzten zehn Jahre in Hamburg" Stand: 05.07.2022 20:14 Uhr Der Notendurchschnitt der Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten liegt in diesem Jahr bei 2,28. Das hat Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstagabend im Interview mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen gesagt.

"Es war in der Tat ein anstrengendes Schuljahr, Corona hat Spuren hinterlassen, wir haben viele Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen, aber tatsächlich ist es so, dass das Abitur sehr gut ausgefallen ist", so Rabe. Der diesjährige Zensuren-Durchschnitt von 2,28 sei das zweitbeste Abitur der letzten zehn Jahre. "Ich glaube die Schülerinnen und Schüler haben sich jetzt die Sommerferien herzlich verdient", sagte der Schulsenator.

"Lehrkräfte hatten Verständnis für besondere Situation"

Auf die Frage, wie er sich das gute Abschneiden erkläre, antwortete Rabe: "Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Lehrerinnen und Lehrer auch ein bisschen Verständnis haben für die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler." Die Lehrkräfte würden nicht wie Roboter die Zeugnisnoten festlegen, sondern auch ein wenig Einfühlungsvermögen zeigen. "Ich glaube innerhalb dieses Spielraums hat man hier kluge Entscheidungen getroffen."

Rabe verweist auf hohe Abiturquote in Hamburg

Das Abitur nicht geschafft haben nach Angaben von Rabe dieses Jahr 2,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Das sei kein auffällig hoher Wert. "Im Gegenteil, wir liegen mit einer Abiturquote von deutlich über 50 Prozent an der Spitze aller Bundesländer und das, obwohl die Schülerinnen und Schüler ähnliche oder gleiche Aufgaben haben lösen müssen, wie in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen", betonte der SPD-Politiker.

