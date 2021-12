Prozess um Tod eines Babys: Gutachter schließt Unfall aus Stand: 23.12.2021 13:28 Uhr Im Prozess um den Tod eines Babys in Hamburg-Wandsbek hat ein Rechtsmediziner am Donnerstag vor dem Hamburger Landgericht Gewalteinwirkung gegen das kleine Mädchen bestätigt. Angeklagt ist der 30 Jahre alte Vater.

Das Baby war Mitte Mai mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Woche später starb das zwölf Wochen alte Kind. Der Gutachter sprach am Donnerstag von Hirnblutungen, starkem Hirndruck und einem Schädelbruch. Sein Fazit ist eindeutig: Durch einen häuslichen Unfall wären die tödlichen Verletzungen des Babys nicht zu erklären.

AUDIO: Totes Baby: Gutachter sagt vor Gericht aus (1 Min)

Baby wurde nicht nur geschüttelt

Das Mädchen sei stark geschüttelt worden und dann habe es auch noch einen Schädelbruch erlitten, der auf stumpfe Gewalt hinweise.

Der angeklagte Vater des Babys hörte sich das alles äußerlich ungerührt an. In einer Pause scherzte er sogar mit einer Verwandten im Zuschauerraum. Der 30-Jährige hatte Anfang Dezember erstmals zugegeben, seine kleine Tochter geschüttelt zu haben. Allerdings nur, behauptete er, weil sie nach einem Sturz auf den Kopf plötzlich so still gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft geht von vorsätzlicher Gewalt aus.

