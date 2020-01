Stand: 07.01.2020 21:29 Uhr - NDR 90,3

"Die Drei von der Parkbank": Demo vor Prozessstart

Vor dem Hamburger Landgericht beginnt am Mittwoch unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ein Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder der linksextremistischen Szene. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 31-Jährigen, einem 27-Jährigen und einer 28-Jährigen vor, am zweiten Jahrestag der Proteste gegen den G20-Gipfel 2017 vier Brandanschläge in Hamburg geplant und sich "zu einem Verbrechen verabredet" zu haben. Am Dienstagabend gab es Protestkundgebungen für die Angeklagten. Rund 500 Menschen zogen durchs Karoviertel.

Die "Drei von der Parkbank"

Die drei Angeklagten waren im Juli 2019 in einer Grünanlage in Eimsbüttel festgenommen worden. Bei Ihnen wurde unter anderem eine Adressliste mit mutmaßlichen Anschlagszielen gefunden. In Medienberichten wurden sie als die "Drei von der Parkbank" bezeichnet. Bei Anschlägen nach der Festnahme der drei Verdächtigen gab es auf linken Internetseiten Solidaritätsbekundungen für die "Parkbankcrew".

Kundgebung angemeldet

Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng, Zuschauer dürfen den Saal nur über einen Nebeneingang betreten. Am Hamburger Landgericht rechnet man damit, dass zum Prozess viele Unterstützer der Angeklagten kommen werden. Vor dem Gerichtsgebäude ist eine Kundgebung angemeldet.

Das Landgericht hat 28 Verhandlungstage bis Mitte April festgesetzt. Den Angeklagten drohen mehrere Jahre Haft.

