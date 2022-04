Protest gegen Krieg in der Ukraine vor Hamburger Rathaus Stand: 09.04.2022 19:01 Uhr Am Sonnabend protestierten mehrere hundert Menschen auf dem Hamburger Rathausmarkt gegen den Krieg in der Ukraine. Dabei stellten einige der Demonstranten die grausamen Bilder von getöteten Zivilisten nach.

Gefesselt, ermordert, liegengelassen - die Protst-Aktion auf dem Rathausmarkt war sehr eindringlich. 20 Minuten lang legten sich hunderte Menschen regungslos auf den kalten Boden. Alexander Blümel vom ukrainischen Hilfsstab in Hamburg erklärte dem Hamburg Journal den Hintergrund der Aktion: "Wir haben gemerkt, dass in den vergangenen Wochen das Interesse an den Demonstrationen teilzunehmen, abgenommen hat. Und deswegen müssen wir jetzt radikalere Formen ausprobieren um darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Krieg nicht vorbei ist. Die Situation ist weiterhin katastrophal".

Sirenengeheule über dem Rathausmarkt

Während hier vor genau einer Woche ein stummer Protest stattfand, dringt an diesem Sonnabend neben dieser Performance und den Bildern, auch ein lautes Sirenengeheul über den Rathausmarkt. "Es ist eine andere Energie, als zu Beginn der Demonstrationen. Viele Ukrainer, die in Deutschland leben und immer mehr Schutzsuchende sind bereit alles zu tun, um die Deutschen aufmerksam zu machen, was hier passiert", erklärt Blümel.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.04.2022 | 19:30 Uhr