Privater Wohnungsbau in Hamburg steht vor schweren Zeiten Stand: 23.02.2022 13:55 Uhr Steigende Baukosten sowie Engpässe bei Material und Personal bremsen den Wohnungsbau der privaten Wohnungswirtschaft. Seit dem vergangenen Jahr habe sich die Situation auf den Baustellen nochmals verschärft, teilte der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) am Mittwoch in Hamburg mit.

Hamburgs private Bauunternehmen haben im vergangenen Jahr 3.766 Wohnungen fertiggestellt, 2020 waren es 3.422. Doch trotz des Anstiegs: Die fetten Jahre in Hamburgs Wohnungsbau sind laut BFW vorbei. Der Chef des BFW Landesverbands Nord, Sönke Struck, sagte, es gebe deutlich weniger neue Baubeginne. "Es kommen Bauvorhaben zum Stocken, andere kommen gar nicht erst in Tritt, weil die Angebote so extrem hoch ausfallen." So verteuerte sich Baustahl den Angaben zufolge um 66 Prozent.

Komplizierte Bestimmungen, hohe Kosten

Anderer Wohnungsbau liegt auf Eis, weil Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kurzfristig die Förderung für klimagerechtes Bauen stoppte. Seine neuen Förderungen seien nicht attraktiv, so Struck. Überhaupt würden die Wohnungsbaubestimmungen immer komplizierter: "Trotz vieler Beteuerungen der Politik, dass alles einfacher werden soll, ist das Gegenteil eingetreten: Es ist alles schwieriger geworden und auch teurer." Nur um die Kosten reinzubekommen, hätten Neubauten in Hamburg Anfangsmieten von 15 Euro pro Quadratmeter.

