Polizei nimmt mutmaßliche Gefährder fest Stand: 11.09.2021 12:21 Uhr Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend zwei Männer aus der islamistischen Szene festgenommen. Spezialkräfte rückten dafür in Hausbruch an.

Wie die Polizei zu NDR 90,3 sagte, soll es Hinweise auf eine mögliche Gefahrenlage durch die zwei Männer gegeben haben. Deshalb entschieden sich die Beamtinnen und Beamten, sie sicherheitshalber in Gewahrsam zu nehmen. Der Staatsschutz hatte sie offenbar schon länger im Fokus. Einer der Männer ist ein 17 Jahre alter Deutsch-Afghane. Er wurde in einem Islamisch-Afghanischen Verein in Hausbruch festgenommen. Schwer bewaffnete Spezialeinheiten schlugen dort gegen 0:40 Uhr zu.

Hinweise bestätigen sich nicht

Der zweite Mann, ein 21-jähriger Deutsch-Algerier war zu Besuch in Mecklenburg-Vorpommern. Beamtinnen und Beamte der Landespolizei nahmen ihn dort fest und brachten ihn nach Hamburg. Laut einem Polizeisprecher bestätigten sich die Hinweise auf eine Bedrohung nicht. Es sei eine kalte Spur gewesen. Vermutlich werden beide Männer heute wieder auf freien Fuß gesetzt.

