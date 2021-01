Polizei lässt illegale Pokerrunde in Dulsberg auffliegen Stand: 31.01.2021 14:33 Uhr Die Hamburger Polizei hat erneut eine illegale Glücksspielrunde auffliegen lassen. Diesmal wurden zahlreiche Männer beim Pokern in Dulsberg erwischt.

Zeugen hatten beobachtet, wie mehrfach Menschen ein Hostel in der Elsässer Straße betraten und sich dabei vorsichtig in alle Richtungen umschauten, bevor sie in dem Haus verschwanden. Außerdem waren wiederholt Männer zu sehen, die das Hostel kurz verließen, um leere Getränkekisten und Müll rauszubringen.

AUDIO: 28 Männer bei illegaler Pokerrunde in Dulsberg erwischt (1 Min)

28 Männer ohne Mundschutz

Die Polizei zog Kräfte zusammen und umstellte das Gebäude. In einem Doppelzimmer trafen die Beamten auf insgesamt 28 Männer, die an mehreren Tischen bei illegalen Pokerrunden zusammensaßen. Niemand trug einen Mundschutz. Auch zwei Glücksspielautomaten waren extra aufgestellt.

Polizei stellt über 13.000 Euro Bargeld sicher

Die Polizei stellte mehr als 13.000 Euro in bar sicher. Jeder Teilnehmer der Pokerrunde muss mindestens 150 € Bußgeld wegen Verstoßes gegen Corona-Auflagen zahlen, hinzu kommt eine Anzeige wegen illegalen Glücksspiels.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.01.2021 | 14:00 Uhr