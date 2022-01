Polizei findet Leiche in abgebranntem Haus in Rahlstedt Stand: 10.01.2022 16:58 Uhr Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist in der Nacht zu Montag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Polizei entdeckte eine Leiche in den Ruinen des Gebäudes im Egilskamp.

Das Todesopfer konnte bislang nicht identifiziert werden. Der Leichnam soll im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden. Zwischen den Trümmern und verkohlten Holzbalken suchen die Einsatzkräfte nun nach weiteren Brandopfern. Feuerwehrleute haben Teile des Gebäudes mit einem Sichtschutz abgedeckt, dahinter werden weitere Leichenteile vermutet.

In dem Einfamilienhaus lebte ein 77 und 74 Jahre altes Ehepaar. Als am Sonntag gegen 20 Uhr meterhohe Flammen aus dem Gebäude schlugen, hatten Nachbarn die Feuerwehr alarmiert. Viele Bäume und Büsche im Garten erschwerten die Löscharbeiten. Das Haus war nach dem Feuer einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Weiterer Brand in Lurup

Auch in Lurup hat es am späten Sonntagabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Dort war das Feuer im ersten Stock ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand am Lüttkamp löschen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich eine Person dabei leicht. Zwei Menschen hätten sich selbst in Sicherheit bringen können. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus sei unbewohnbar, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.01.2022 | 17:00 Uhr