Polizei Hamburg kündigt hohe Präsenz zu Silvester an Stand: 29.12.2021 20:30 Uhr Die Hamburger Polizei ist an diesem Silvester wieder verstärkt im Einsatz. Auf öffentlichem Grund gilt unter anderem ein Feuerwerks- und Böllerverbot.

Vom 31. Dezember 15 Uhr bis zum 1. Januar um 9 Uhr ist es in diesem Jahr wie im vorherigen Jahr wieder verboten, Feuerwerk und Böller auf öffentlichem Grund zu zünden. Im selben Zeitraum gilt ein Ansammlungsverbot, bei dem sich höchstens zehn Menschen im öffentlichen Raum treffen oder zusammenstehen dürfen. Die Polizei kündigte an, im öffentlichen Raum besonders präsent zu sein. "Das heißt, wir werden uns die beliebten Hotspots angucken, wie Binnenalster, Landungsbrücken, aber auch das Vergnügungsviertel rund um die Reeperbahn", sagte Sandra Levgrün von der Polizei Hamburg im NDR Hamburg Journal. Man werde aber auch regional in den einzelnen Stadtteilen sehr präsent sein, so Levgrün.

Regelverstoß: Von Ordnungswidrigkeit bis Straftat

Wer gegen die Regeln verstoße, müsse mit Strafe rechnen: "Das ist individuell sehr unterschiedlich - das sind Ordnungswidrigkeiten zum Großteil. Aber wenn wir über das Sprengstoffgesetz sprechen, dann sind wir auch ganz schnell im Bereich der Straftaten", sagte Levgrün. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer erklärte: "Natürlich gehen die Menschen irgendwo auf die Straße und werden auch im privaten Umfeld feiern." Der Schwerpunkt der Polizei sei Corona, so Meyer. "Das heißt: Wo gibt es illegales Feiern?"

Hamburger Verwaltungsgericht bestätigt Feuerwerksverbot

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat am Mittwoch einen Eilantrag gegen das Feuerwerksverbot zu Silvester und Neujahr im öffentlichen Raum abgelehnt. Eine Privatperson hatte durchsetzen wollen, mit einer Gruppe von mehr als zehn Personen auf öffentlichem Grund Feuerwerkskörper abzubrennen. Das Ansammlungsverbot untersagt wegen der Corona-Pandemie aber, dass dort mehr als zehn Menschen zusammenstehen. Die Maßnahmen seien nicht als unverhältnismäßig anzusehen, teilte das Verwaltungsgericht mit. Es werde das Ziel verfolgt, das Leben und die körperliche Unversehrtheit einer potenziell großen Zahl von Menschen zu schützen. Der Antragsteller kann den Angaben zufolge gegen diese Entscheidung Beschwerde vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht erheben.

