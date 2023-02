Stand: 19.02.2023 14:07 Uhr Politik und Kirchen in Hamburg gedenken der Kriegsopfer in der Ukraine

Am 24. Februar ist der russischen Überfall auf die Ukraine genau ein Jahr her. In Hamburg wird in den kommenden Tagen an die Opfer des Krieges erinnert. Senat, Bürgerschaft, Kirchen und das ukrainische Generalkonsulat planen Veranstaltungen. Am Dienstag soll es in der evangelischen Gemeinde St.Petri ein ökumenisches Friedensgebet geben. Ab Donnerstag soll im Hamburger Rathaus eine Ausstellung zu den Folgen des Krieges zu sehen sein.

