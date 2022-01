Pilotprojekt Heimatschutz: Blick in Hamburger Kaserne Stand: 19.01.2022 21:19 Uhr "Dein Jahr für Deutschland“: Unter diesem Motto wirbt die Bundeswehr für den freiwilligen Wehrdienst als Heimatschützer. Das sind Soldaten und Soldatinnen der Reserve, die auf Abruf und zeitlich begrenzt eingesetzt werden, zum Beispiel im Rahmen der Amtshilfe in Gesundheitsämtern. Sonst leben und arbeiten sie als Zivilisten und Zivilistinnen. Seit April 2021 gibt es das neue Konzept und nun sind die ersten Heimatschützer zum finalen Teil ihrer Ausbildung in Hamburg angekommen.

Optisch unterschieden sie sich an ihrem ersten Tag in Hamburg nicht von normalen Soldaten und Soldatinnen in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne in Iserbrook. Auch die Ansprache ist die gleiche. Doch heute beginnt für Timo Netzbandt aus Farmsen-Berne und seine Kollegen und Kolleginnen ihr freiwilliger Wehrdienst in Hamburg.

Ausbildung dauert sieben Monate

Als Heimatschützer unterstützen sie zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder bei der Pandemie-Bekämpfung. Dafür absolvieren sie eine siebenmonatige soldatische Ausbildung bei der Bundeswehr. Hinterher stehen sie sechs Jahre als Reservist oder Reservistin, also auf Abruf, in ihrer Heimat zur Verfügung.

Nach ihrer Grund- und Spezialausbildung steht in der ersten Woche in Hamburg die Einführung in den Wachdienst an. So lernen sie etwa, worauf sie bei einer Autokontrolle achten sollen, da zum Beispiel der Schutz von Krankenhäusern Teil ihres Auftrags sein kann. "Das Besondere an der Ausbildung der Heimatschützer ist, dass diese etwas umfangreicher vonstatten geht in Hinsicht auf die Blaulicht-Organisationen wie dem Technischem Hilfswerk oder der Feuerwehr", sagt Konstantin Krohn, Ausbilder der Heimatschutzkompanie. "Damit haben normale aktive Soldaten wenig zu tun."

140 Frauen und Männer in Hamburg

140 Frauen und Männer sind in Hamburg Teil der Heimatschutzkompanie. Kritiker sagen unter anderem, der Heimatschutz-Wehrdienst sei ein Schnupperkurs für die Bundeswehr - und teilweise entscheiden sich Heimatschützer dann doch, in den aktiven Dienst zu wechseln. Für die Bundeswehr ist das kein Problem, sondern ein Vorteil - die Vielfalt an Aufgaben sei nun mal attraktiv. "Wir haben hier eine große Bandbreite an Aufgaben und Möglichkeiten, wenn wir gerufen werden", mein Michael Gliss, Kommandeur des Landeskommandos Hamburg. "Insofern bin ich sehr froh, dass wir in Hamburg mit unserer Heimstschutzkompanie ein Werkzeug haben, um dann diese Hilfe auch leisten zu können."

