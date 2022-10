Partielle Sonnenfinsternis in Hamburg zeitweise gut zu sehen Stand: 25.10.2022 15:14 Uhr Auch am Himmel über Hamburg ist am Dienstagvormittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen gewesen - zumindest wenn die Wolken über der Stadt ab und zu die Sicht freigaben.

Bei dem rund zwei Stunden dauernden Himmelsphänomen schob sich der Mond über Hamburg bis zu 30 Prozent vor die Sonne. Die Sonnenfinsternis sah dann so aus, als würde der Sonne oben ein Stück fehlen. Zuletzt hatte es ein solches Schauspiel am Hamburger Himmel am 10. Juni 2021 gegeben.

Kostenlose Schutzbrillen im Planetarium verteilt

Besonders gut konnten die Menschen das Ereignis auf der Aussichtsplattform des Hamburger Planetariums beobachten - kostenlose Schutzbrillen wurden zuvor im Foyer des Sternentheaters verteilt. Außerdem gab es einen kostenlosen Livestream.

Nächste partielle Sonnenfinsternis erst 2025

Die nächste partielle Sonnenfinsternis kommt erst am 29. März 2025. Eine Sonnenfinsternis entsteht immer dann, wenn bei Neumond der Mond zwischen Erde und Sonne steht und Teile der Sonne oder die komplette Sonne verdeckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.10.2021 | 13:00 Uhr