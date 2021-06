Partielle Sonnenfinsternis heute Mittag über Hamburg Stand: 10.06.2021 07:38 Uhr Auch am Himmel über Hamburg ist heute gegen Mittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer diese selbst beobachten möchte, benötigt eine spezielle Schutzbrille.

Es handelt sich um die erste partielle Sonnenfinsternis seit sechs Jahren in Deutschland. Bei dem rund zwei Stunden dauernden Himmelsphänomen schiebt sich der Mond in Hamburg bis zu 17 Prozent vor die Sonne. Die Sonnenfinsternis sieht dann so aus, als würde der Sonne rechts oben ein Stück fehlen.

Maximale Verdeckung der Sonne gegen 12.30 Uhr

Laut Planetarium Hamburg beginnt die Sonnenfinsternis in der Hansestadt gegen 11.30 Uhr, ist allerdings zunächst kaum wahrnehmbar. Die Mitte der Finsternis mit der maximalen Verdeckung ereignet sich um 12.34 Uhr. Das Schauspiel endet gegen 13.34 Uhr.

Nicht ohne spezielle Brille beobachten

Es wird davor gewarnt mit bloßem Auge in die Sonne zu blicken. Wer die Sonnenfinsternis selbst beobachten möchte, sollte unbedingt eine spezielle Schutzbrille verwenden. Eine normale Sonnenbrille reicht nicht.

Planetarium Hamburg zeigt Livestream

Das Planetarium bietet, sofern es das Wetter zulässt, heute ab 12 Uhr einen kommentierten Livestream der partiellen Sonnenfinsternis an. NDR.de bindet den Livestream des Planetariums dann auf dieser Seite ein.

