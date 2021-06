Paketdienst misst Luftqualität in Hamburg Stand: 29.06.2021 07:08 Uhr Für die Luftqualität in Hamburg gibt es jetzt ein weiteres Netz von Messstationen. Aufgespannt haben das nicht die Stadt oder Umweltschützer, sondern der Paketdienst DPD.

Es klingt im ersten Moment schon ungewöhnlich, dass ausgerechnet ein Paketzusteller die Luftqualität erfasst. Der DPD will nach eigenen Angaben damit helfen, sie zu verbessern. Dazu gibt es 19 feste Messstationen an Filialen der Hamburger Drogeriekette Budnikowsky. Außerdem wird mobil gemessen mit Sensoren an 100 Zustellautos.

Ergebnisse online zur Verfügung

Die Daten kann man nachlesen, indem man auf der entsprechenden DPD-Internetseite die Zielstraße eingibt. Das Ergebnis ist farblich von Grün (Gut) bis Rot (Schlecht) eingeordnet. Auch die Daten der offiziellen Hamburger Luftmessstationen sind bereits seit Langem öffentlich einsehbar.

Hamburgs Luftqualität ist immer wieder Anlass für Diskussionen. Vor vier Wochen hatte das Bundesverwaltungsgericht den Senat verpflichtet, für bessere Luft in der Stadt zu sorgen - auch weitere Dieselfahrverbote sind seitdem wieder Thema.

