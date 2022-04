Osterbotschaften der Kirchen in Hamburg: Hoffnung auf Frieden Stand: 17.04.2022 14:48 Uhr Hamburgs evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs und Hamburgs katholischer Erzbischof Stefan Heße haben die Hoffnung auf Frieden ins Zentrum ihrer Osterbotschaften gestellt.

Das Osterfest in diesem Jahr sei ein "Hoffnungsfest gegen Krieg und Gewalt", erklärte Fehrs mit Blick auf die Kriegsverbrechen und das Leiden in der Ukraine. Die Botschaft von der Hoffnung komme mit Blick auf die grausamen Bilder allerdings schwer über die Lippen, sagte sie in ihrer diesjährigen Osterbotschaft. "Dennoch bin ich überzeugt, dass die religiösen Bilder von Kreuz und Auferstehung etwas unerhört Tröstliches haben".

Fehrs: "Aufstand für Frieden und Menschenwürde"

Ostern sei ein Aufstand für Frieden und Menschenwürde und ein entschiedener Widerspruch gegen Gewalt und Demütigung, sagte Fehrs. Gerade an Ostern werde gefeiert, dass der verstörenden Gewalt und dem ungerechten, sinnlosen Tode "die Stirn geboten wird". Die Osterbotschaft enthalte "eine kraftvolle Lebenssymbolik", die Menschen tief im Innern erreichen könne. "In der tiefsten Tiefe des Todes und der Nacht wird langsam das Licht sichtbar, das im Osterlicht unauslöschlich ist."

Heße: "Krieg in der Ukraine zum Frieden wandeln"

Auch Heße brachte in seiner Osterbotschaft die Hoffnung auf Frieden für die Ukraine zum Ausdruck. An Ostern gehe es um die Wandlung des einzelnen Menschen und um die Wandlung der Welt, heißt es in seiner Osterpredigt. "Wie sehr würden wir uns wünschen, dass der Krieg in der Ukraine zum Frieden gewandelt würde", so Heße. Aber das werde nur gehen, wenn Einzelne, wenn Menschen sich verwandeln lassen.

Er halte es für überwältigend, wie das Volk der Ukrainer sich verteidige, das militärisch dem russischen bei weitem unterlegen sei, sagte der Erzbischof. Er hoffe, dass der Krieg zu einem Ende kommt, dass die schrecklichen Kriegsverbrechen eingestellt werden "und die Würde des Menschen respektiert wird".

