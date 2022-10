Ombudsstelle hilft Kindern und Jugendlichen: Erste Bilanz Stand: 08.10.2022 10:00 Uhr Wer unterstützt Kinder und Jugendliche, wenn sie Stress haben mit ihren Eltern oder ihren Pflegefamilien? In Hamburg gibt es dafür eine unabhängige Fachstelle für Kinder- und Jugendrechte.

Offiziell eröffnet wurde die Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Altona im Sommer. Bereits seit Anfang dieses Jahres kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Anliegen junger Menschen in Hamburg. In 90 Fällen hat das Team der Ombudsstelle bis jetzt beraten, bei Konflikten vermittelt oder zu Gesprächen begleitet, so die vorläufige Bilanz der Sozialbehörde.

"In Konfliktfällen Sichtweise junger Menschen hören"

In allen Bezirken stehen ehrenamtliche Ombudspersonen jungen Menschen zur Seite, wenn es um ihre Rechte geht. "Wir wollen dazu beizutragen, dass in Konfliktfällen auch die Sichtweise junger Menschen gehört wird", so ein Mitarbeiter.

Kommission hatte Ombudsstellen empfohlen

Die Ombudsstelle geht zurück auf eine Empfehlung der Enquete-Kommission, die sich zwischen 2017 und 2019 mit dem Jugendhilfesystem in Hamburg befasst hatte. Die Kommission war eingesetzt worden, nachdem mehrere Kinder gewaltsam zu Tode gekommen waren, obwohl sie unter staatlicher Obhut standen.

