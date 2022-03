Oligarchen-Jacht soll in Hamburg beschlagnahmt worden sein Stand: 03.03.2022 08:30 Uhr Die Jacht des russischen Oligarchen Alischer Usmanow bleibt nun offenbar doch länger im Hamburger Hafen. Das US-Magazin "Forbes" berichtete am Donnerstag, dass die "Dilbar" beschlagnahmt worden sei.

Das Magazin beruft sich auf Quellen in der Jacht-Industrie, eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Die 156 Meter lange Jacht liegt derzeit wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten in einem Dock der Werft Blohm+Voss. Das Luxusschiff ist von Planen verhüllt. Laut dem "Forbes"-Bericht sind die Mitarbeiter der Werft am Mittwoch nicht zur Arbeit an der Jacht erschienen.

Bereits am Dienstag hatte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) gesagt, dass russische Jachten nicht einfach den Hamburger Hafen verlassen dürften. "Alle Waren, die nach Russland rausgehen, müssen beim Zoll beantragt werden. Das gilt auch für die Jachten, und deswegen geht keine Jacht mehr raus."

Linke hatte Festsetzung der "Dilbar" gefordert

Jacht-Besitzer Usmanow gilt als Unterstützer von Russlands Präsident Wladimir Putin. Am Montag war der Oligarch von der Europäischen Union als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf eine Sanktionsliste gesetzt worden. Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft hatte am Dienstag die Festsetzung der "Dilbar" in Hamburg gefordert. "Wer die Putin-Administration treffen will, trifft am Besten die Mitglieder der Finanzelite, die seit Jahren Putins Unterstützer und Wegbegleiter waren", sagte Linken-Fraktionschefin Cansu Özdemir.

