Öffentliche Unternehmen sollen Vorbildcharakter haben Stand: 29.03.2022 14:35 Uhr Hamburg will ein "Wir-Gefühl" bei seinen öffentlichen Unternehmen schaffen. Die sollen in Zukunft stärker gemeinsame Werte nach außen tragen. Der Senat hat dafür am Dienstag eine Stadtwirtschaftsstrategie auf den Weg gebracht.

Hamburg ist direkt und indirekt an mehr als 340 Unternehmen in der Stadt beteiligt - in denen etwa 72.000 Beschäftigte arbeiten. Diese Unternehmen sollen künftig eine stärkere Vorbildfunktion für andere Firmen haben. "Gemeinsam fürs Gemeinwohl" steht in der Überschrift des entsprechenden Senatspapiers.

Klimaneutralität bis 2040

Dabei erfindet der Plan das Rad aber nicht neu, denn ökologisch, sozial und nachhaltig arbeiten, diese Ziele gibt es schon jetzt. So finden sich in der Stadtwirtschaftsstrategie Ziele aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag, zum Beispiel die öffentlichen Unternehmen bis 2040 klimaneutral zu machen.

Mehr weibliches Führungspersonal

Ein anderes Beispiel: Weibliche Führungskräfte sollen gestärkt werden. Nur etwa jede fünfte Geschäftsführungsposition in Hamburgs öffentlichen Unternehmen ist laut Finanzbehörde bisher durch eine Frau besetzt. "Nicht zufriedenstellend", nennt das Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Er erhofft sich von den gemeinsamen Grundsätzen auch einen Anreiz im Kampf um Fachkräfte. Wer beispielsweise bei Stromnetz Hamburg anfängt soll sich demnach auch als Teil der "Familie der Stadt Hamburg" fühlen.

