Noch einzelne Sperrungen nach dem Hamburg Marathon Stand: 24.04.2022 21:08 Uhr Nach zwei Jahren hat der Hamburg Marathon in diesem Jahr wieder mit Tausenden Athletinnen und Athleten stattgefunden. Für die Veranstaltung waren viele Straßensperrungen notwendig.

Tausende Athletinnen und Athleten sind am Sonntag an den Start gegangen. Genau 42,195 Kilometer zog sich ihre Laufstrecke durch die Stadt und dafür wurden etliche Straßen gesperrt. Mit einzelnen Einschränkungen muss noch bis Montagmorgen um 6 Uhr gerechnet werden - vor allem rund um den Start- und Zielbereich an den Messehallen.

Eine interaktive Karte des Veranstalters zeigt, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen für den Marathon gesperrt sein werden.

