Neugraben-Fischbek: So läuft's in den neuen Wohnquartieren Stand: 28.04.2022 07:18 Uhr Etwa 15.000 Neubürgerinnen und Neubürger sollen es künftig im Südwesten Hamburgs einmal werden: In Neugraben-Fischbek entstehen drei neue Wohnquartiere. Über zwei davon wurde am Mittwochabend beim "Projektdialog der IBA Hamburg" geprochen - einem Forum für Interessierte und Anwohnende.

Das Projekt "Fischbeker Reethen" ist noch in der Planungsphase. Ganz in der Nähe zum Naturschutzgebiet Moorgürtel sollen einmal 2.300 Wohneinheiten entstehen. Auch der Bau einer Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe ist beschlossene Sache, ebenso mittlerweile vier Kitas mit 500 Plätzen. Auch ein urbaner Raum mit Gewerbe im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Geschossen ist geplant.

Erste Probleme im "Fischbeker Heidbrook"

Das andere Quartier im "Fischbeker Heidbrook" auf dem früheren Kasernengelände ist dagegen schon so gut wie fertig. Die meisten Häuser und Wohnungen der 1.200 Wohneinheiten sind mittlerweile bezogen. Dort kamen erste kleine Probleme im Alltag zur Sprache. Das Carsharing-Projekt mit Elektrofahrzeugen zum Beispiel läuft nicht rund. Und im Gesundheitszentrum ist nach wie vor eine Praxis frei. Aber bislang hat sich kein Allgemeinmediziner und keine Kinderärztin beworben - trotz einer Kampagne des Bezirks Harburg.

