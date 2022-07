Neues ungewöhnliches Bürogebäude entsteht in der Hafencity Stand: 07.07.2022 17:03 Uhr In Hamburgs Hafencity soll ein weiteres ungewöhnliches Büro entstehen. Der weltweit führende Waggonvermieter VTG aus Hamburg verlagert seinen Firmensitz in die Nähe der Elbbrücken.

"New Home", neues Heim, heißt das Bürogebäude, das 180 Millionen Euro kosten soll. Ein Büro, das sich Heim nennt? Für den Münchner Architekten Johann Spengler vom Büro steidle Architekten ist das kein Widerspruch: "Wir sind alle im Homeoffice gewesen. Wir haben unsere Wohnungen zum Büro gemacht. Wir glauben aber, wenn wir alle zurückkommen, dass man das auch umdrehen kann, dass wir Aspekte des Wohnens ins Büro tragen."

Arbeitsplätze im grünen Innenhof

Richtig gemütlich soll ein 400 Quadratmeter großer Innenhof voller Pflanzen werden, sagte der Chef des Projektentwicklers DC Developments Lothar Schubert: "Unser Ziel ist es, dass wenn wir uns entschließen sollten, ihn zu überdachten, dass dann neun Monate im Jahr mobile Arbeitsplätze entstehen, in einer grünen Umgebung." Die Pflanzen sollen an Stangen von oben herabhängen.

Aus Büros könnten einmal Wohnungen werden

Innerhalb von vier Jahren soll ein Öko-Musterbau entstehen: Die roten Klinker stammen aus Abrisshäusern, das Dach des 16-stöckigen Büroturms ist voller Photovoltaik. Es gibt nur 70 Tiefgaragen-Stellplätze. Und die Grundrisse sind so geplant, dass man aus dem Büro- später mal ein Wohnhaus machen könnte.

Einzug der Mitarbeitenden für 2026 geplant

Im Jahr 2026 sollen 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Bürogebäude ziehen, 600 davon von der VTG. Mit 18.000 Quadratmetern Fläche zählt das "New Home" zu den großen Bürobauten der Hafencity am Baakenhafen.

