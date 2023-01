Neues Wohngeld: Panne bei Online-Beantragung in Hamburg Stand: 17.01.2023 07:35 Uhr Hamburgs Behörden sollen digitaler werden, aber das funktioniert nicht immer ohne Pannen. Die geplanten Online-Anträge für das neue Wohngeld sind überraschend gestoppt worden.

Eigentlich wollte die Stadtentwicklungsbehörde das System, mit dem Hamburgerinnen und Hamburger Wohngeld online beantragen können, am Montag offiziell starten. Doch der landeseigene Computer-Dienstleister Dataport schob kurzfristig einen Riegel davor. Ende vergangener Woche war bei Tests aufgefallen: Die Anträge können nicht abgeschlossen werden - und könnten so verloren gehen. Die Behörde wurde darüber allerdings nicht informiert und war entsprechend überrascht.

Fehler soll schnell behoben werden

Das Online-System wird nun gewartet und der Fehler soll schnell behoben werden. Seit dem 1. Januar gibt es das neue "Wohngeld Plus". Es wurde eingeführt, um Menschen mit geringem Einkommen stärker bei den Wohnkosten zu unterstützen. So haben jetzt mehr Haushalte Anspruch auf den Zuschuss. In Hamburg sind das nun etwa 37.500 - rund 25.000 mehr als vorher.

Weil so viele neue Anträge bearbeitet werden müssen, hatten die Behörden schon im Vorfeld der Einführung des neuen Wohngelds gewarnt, dass es etwas dauern könne, bis das Geld kommt.

Die Stadt bündelt Informationen zum Wohngeld im Internet unter www.hamburg.de/wohngeld.

