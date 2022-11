Neuer Tagestreff für Obdachlose in der Hamburger Innenstadt Stand: 16.11.2022 16:11 Uhr Die Hamburger Caritas hat am Mittwoch eine neue Einrichtung für Obdachlose in der Hamburger Innenstadt eröffnet. Die Tagesaufenthaltsstätte CariCare bietet zahlreiche Angebote.

Den Angaben zufolge gehören dazu unter anderem eine medizinische Schwerpunktpraxis, Sozialberatung, eine Möglichkeit zum Tagesaufenthalt und eine Küche. Außerdem bestehe für Obdachlose die Möglichkeit der Schließfachnutzung, auch dafür sei ein zentraler Standort wichtig gewesen, teilte die Caritas weiter mit. "Der Tagestreff ist zentral gelegen und bei den Ratsuchenden sehr gut bekannt - wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt", sagte die Leiterin von CariCare, Clara Hirt.

"Nicht nur Obdachlosigkeit verwalten"

Früher war das Straßenmagazin Hin&Kunzt an dem Standort in der Altstädter Twiete zu Hause. Etwa 40 bis 50 Menschen können sich dort nun tagsüber aufhalten, einen Kaffee trinken und duschen. Der Anspruch der neuen Anlaufstelle geht aber weit über einen Tagestreff hinaus. Caritas-Landesleiter Jörg Spriewald sagte, die Obdachlosigkeit solle in der Einrichtung nicht nur verwahrt und verwaltet werden. Es sollten auch Beiträge dazu geleistet werden, dass "die Obdachlosigkeit für einzelne Menschen überwunden werden kann".

Sozialarbeiter helfen

Sozialarbeiterinnen und -arbeiter bieten Beratungen an, helfen bei der Wohnungssuche und begleiten die Betroffenen zu Ämtern. Auch die Arztpraxis der Caritas ist in die Altstädter Twiete eingezogen. Wohl einzigartig ist die Möglichkeit, sich in der Küche das Essen selbst zubereiten zu können. "Im besten Fall schaffen wir hier ein Stück Heimat für die Menschen, die auf der Straße schlafen", sagte Spriewald.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.11.2022 | 15:00 Uhr