Neue Pläne: Harburger Innenstadt soll moderner werden Stand: 30.12.2022 20:43 Uhr Mehr Grün, mehr Sitzbänke und mehr Wohnraum: So soll die Harburger Innenstadt künftig attraktiver werden. Neue Ideen soll auch ein runder Tisch diskutieren.

Momentan wird der zentrale Harburger Platz neu gestaltet - der Herbert-und-Greta-Wehner-Platz, benannt nach dem langjährigen Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Herbert Wehner und dessen Frau. Auf 6.000 Quadratmetern Fläche sollen Bänke verteilt werden und ein Baumhain ist geplant. Im April soll der Platz fertig sein.

Zukunft der Galeria-Filiale ungewiss

Es gehe darum, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, betont Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen (SPD). Auch die Lüneburger Straße soll attraktiver werden, fordern SPD und Grüne in Harburg. Für die Fußgängerzone seien weiteren Ideen nötig. Vor allem, wenn die Galeria-Filiale in Harburg tatsächlich gefährdet sein sollte. Das entscheidet sich im Januar. Sophie Fredenhagen kann sich vorstellen, dass in der Lüneburger Straße weitere Wohnhäuser entstehen. Noch gibt es eine Baulücke. Erfreulicherweise sei Leerstand gerade kein großes Problem. Dennoch ist für das neue Jahr ein Runder Tisch geplant, damit die Innenstadt in Harburg eine Zukunft hat.

