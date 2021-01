Neue Köhlbrandquerung kommt wohl später als bislang geplant Stand: 28.01.2021 19:00 Uhr Die marode Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen muss voraussichtlich wesentlich länger halten als bislang geplant. Bisher war die Rede davon, dass 2030 ein Ersatz fertig sein muss. Jetzt geht die Wirtschaftsbehörde von 2034 aus.

Noch ist die Entscheidung über die neue Querung nicht gefallen: Kommt eine neue, höhere Köhlbrandbrücke oder ein Tunnel? Der Hamburger Senat bevorzugt allerdings einen Tunnel. Dieser dürfte mit mehr als drei Milliarden Euro deutlich teurer werden als eine Brücke. So oder so aber ist der ursprüngliche Zeitplan für eine neue Köhlbrandquerung nicht mehr zu halten, wie Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) im Gespräch mit NDR 90,3 sagte. Erste Pläne für den Bau gibt es frühestens im kommenden Jahr. Dann geht es an die Details, bevor schließlich auch Umweltverbände und sonstige Betroffene ihre Einwände vorbringen können.

Westhagemann: "Ein wenig Luft nach hinten"

Westhagemann betonte, man könne die bestehende Brücke etwas länger betreiben. "Wir haben schon noch ein wenig Luft nach hinten", sagte der Wirtschaftssenator. Man habe Sensoren an der Brücke angebracht, um den Zustand des Bauwerks überwachen zu können. Sollte es neue Erkenntnisse geben, müsse man natürlich darauf reagieren. "Aber im Moment ist es so, dass wir in der Grobplanung bei 2034 rauskommen."

AUDIO: Köhlbrandquerung kommt später (1 Min)

Hapag-Lloyd-Chef: "Keine gute Nachricht"

"Das ist keine gute Nachricht", sagte Rolf Habben Jansen, Chef der Containerreederei Hapag-Lloyd. Denn hinter der Köhlbrandbrücke liegt das Containerterminal Altenwerder. Und weil die jetzige Brücke zu niedrig ist, kommen große Frachter dort nicht hin. Gunter Bonz, Präsident des Unternehmensverband Hafen Hamburg forderte, die Köhlbrandbrücke nun schnell zu sanieren, damit dort in den kommenden Jahren wieder mehr Lastwagen fahren können.

