Nach Unfallserie: Neuer Umbau der Waitzstraße startet

Die Waitzstraße in Hamburg soll endlich sicherer werden: Nach 23 sogenannten Schaufensterunfällen wird die Einkaufsstraße am S-Bahnhof Othmarschen ab Mittwoch erneut umgebaut. Die Schrägparkplätze, von denen vor allem ältere Autofahrerinnen und -fahrer immer wieder in die Geschäfte krachten, werden vorübergehend in Längsparkplätze umgewandelt. Dadurch soll verhindert werden, dass die Autos direkt in die Läden rasen können, wenn Gas und Bremse verwechselt werden.

Pfosten aus Vollstahl werden installiert

Das Bezirksamt Altona schreibt zudem den Bau sogenannter Vollstahlpfosten vor den Schaufenstern aus. Die zuvor installierten Beton-Bänke oder -Stopper auf den Bürgersteigen hatten meist dem Aufprall der Unfallautos nicht standgehalten. Wenn die schweren Poller im Oktober verankert sind, darf wieder schräg geparkt werden.

Realer Irrsinn: Mysteriöse Unfallserie extra 3 - 30.07.2020 22:50 Uhr Autor/in: Daniel Sprenger In der verkehrsberuhigten Zone der Waitzstraße in Hamburg-Othmarschen gehen unerklärliche Dinge vor sich. Regelmäßig rasen Autos in die Schaufenster von Geschäften. Mysteriös.

Diskussionen über Tempolimit

Auch eine generelle Tempodrosselung auf zehn Kilometer pro Stunde ist im Gespräch. Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) wünscht sich zudem von der Polizei im Stadtteil, aktiver darauf zu achten, ob hier und da jemand nicht mehr verkehrstüchtig ist - also zu betagt, um Auto zu fahren.

Meist waren es ältere Autofahrerinnen oder Autofahrer, die mal in einen Blumenladen, mal in den Eingang einer Bank gekracht sind. Zum Glück wurde bisher niemand verletzt.

