Nach Corona-Pause startet erste Kreuzfahrt ab Hamburg Stand: 15.06.2021 07:20 Uhr Nach sieben Monaten Corona-Pause legt heute zum ersten Mal wieder in Hamburg ein Kreuzfahrtschiff mit Gästen ab. Die "Hanseatic nature" von Hapag-Lloyd Cruises hat allerdings deutlich weniger Menschen an Bord als normalerweise möglich sind.

Sieben Tage dauert die erste Reise. Sie führt von Hamburg in die norwegischen Fjorde. Von der norwegischen Regierung hat Hapag-Lloyd Cruises eine Sondergenehmigung dafür bekommen, allerdings dürfen maximal 200 Menschen an Bord sein - Passagiere und Crew zusammengerechnet. Wenn das Schiff voll belegt ist, dann ist eigentlich Platz für mehr als 200 Gäste, jetzt lässt die Reederei nur 90 zu.

PCR-Test und Schnelltests nötig

Landgänge sind nicht geplant. Die Passagierinnen und Passagiere müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Dazu kommen beim Einchecken und danach alle drei Tage noch einmal Schnelltests. Hamburg macht dabei strengere Vorgaben als andere Küstenländer. Die "Hanseatic nature" legt am frühen Abend in Altona ab und kehrt eine Woche später wieder zurück.

AIDA will ab Juli von Hamburg starten

Ursprünglich wollte die Reederei TUI Cruises bereits in der vergangenen Woche zum ersten Mal in diesem Jahr von Hamburg aus starten, hat den Abfahrtshafen dann aber kurzfristig nach Kiel verlegt. Im Juli will auch AIDA wieder Kreuzfahrten ab Hamburg anbieten.

