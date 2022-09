NDR äußert sich zu Vorwürfen gegen Landesfunkhaus Hamburg Stand: 03.09.2022 08:00 Uhr Es gibt Kritik am NDR Landesfunkhaus Hamburg. Das Nachrichtenportal "Business Insider" wirft der Landesfunkhausdirektorin unangemessene Eingriffe in Programmgestaltung und Stellenbesetzung im NDR vor.

Im Kern geht es im Bericht des "Business Insiders" darum, ob die Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, ihre beiden Töchter bei Aufträgen und Anstellung im NDR begünstigt hat.

So ist Rossbachs ältere Tochter Inhaberin einer PR-Agentur. Der Vorwurf lautet, sie habe immer wieder ihre Themen in den Programmen des NDR Landesfunkhauses platzieren können - wie beispielsweise den Blankeneser Neujahrsempfang oder ein Event der Promi-Köchin Cornelia Poletto. Wie die einzelnen Beiträge ins Programm gekommen sind, soll jetzt noch einmal von einer internen Revision im NDR genau überprüft werden, heißt es in einer Stellungnahme des Norddeutschen Rundfunks.

Problematisiert wird im Bericht ebenfalls, dass Rossbachs jüngere Tochter eine Festanstellung als Redakteurin bei NDR Kultur bekommen hat. Hier weist der NDR darauf hin, dass Stellen im Norddeutschen Rundfunk in einem transparenten Genehmigungsverfahren besetzt werden, bei dem auch die Personalabteilung, der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragten einbezogen werden.

In einem Detail geht es in der Kritik an Rossbach auch darum, dass sie gegen Widerstände in der Redaktion einen Fernsehbeitrag über eine Frau, die gegen Geld angeblich mit toten Hunden sprechen kann, ins Programm gebracht haben soll - als Teil einer Reihe über "Hunde in Hamburg", mit der wiederum die Tochter der früheren Chefin von NDR Kultur, Barbara Mirow, beauftragt worden sein soll. Der NDR erwidert, dass dieses Thema im Jahr 2019 auch vom Redaktionsausschuss des Norddeutschen Rundfunks geprüft und Sabine Rossbach angehört wurde. Danach habe der Ausschuss den Fall auf sich beruhen lassen.

