Moin-Filmförderung soll zehn Millionen Euro mehr bekommen

Die Moin-Filmförderung soll mehr Geld bekommen. Es geht um insgesamt zehn Millionen Euro mehr in den beiden kommenden Jahren. SPD und Grüne in der Bürgerschaft wollen damit die Filmbranche in Hamburg stärken. Das Geld soll in die Filmproduktion, das Filmfest Hamburg und die Ausbildung in der Branche fließen. Mit mehr als 1.000 Unternehmen in der Film- und Fernsehbranche sei die Filmwirtschaft ein bedeutender Wirtschaftszweig, hieß es weiter.

