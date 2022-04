Stand: 30.04.2022 13:59 Uhr Messer-Angriff in Billstedt

In Billstedt ist Freitagabend ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Er kam mit Stichwunden an Oberschenkel und Rippen ins Krankenhaus. Das Opfer gehört zu einer Gruppe Jugendlicher, die in Streit geraten waren - vor einem Döner-Imbiss in Mümmelmannsberg. Den 16-jährigen mutmaßlichen Täter hat die Polizei gefasst. | Sendedatum NDR 90.3: 30.04.2022 13:00

