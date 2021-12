Merz soll Parteichef werden: Hamburger CDU-Spitze zufrieden Stand: 17.12.2021 15:58 Uhr Mehr als 62 Prozent Zustimmung von der CDU-Basis: Nach dem Votum der CDU-Mitglieder für Friedrich Merz als neuen Parteivorsitzenden bekommt er Unterstützung aus Hamburg.

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß spricht von einer klaren Entscheidung, von der ein echtes Aufbruchssignal für die Partei ausgehe. Und verbunden mit Glückwünschen versicherte Ploß, dass die Hamburger CDU Merz mit voller Kraft unterstützen werde. Ploß hatte bisher keinen Hehl aus seiner Unterstützung für Merz gemacht, der dem rechten CDU-Flügel zugerechnet wird. Ploß mahnte, die CDU brauche jetzt keine "altbackene Links-Rechts-Debatte". Die Partei müsse Antworten auf die großen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit geben.

Thering sieht "starkes Signal"

Glückwünsche kommen auch vom CDU-Fraktionschef in der Bürgerschaft, Dennis Thering. Auch er spricht von einem "starken Signal der Partei". Mit Merz habe die CDU einen erfahrenen und klugen Strategen an ihre Spitze gewählt.

Im Vorfeld hatten auch Christoph de Vries und Uwe Schneider angekündigt, für Merz zu stimmen. Für Röttgen wollten Thilo Kleibauer und Marcus Weinberg votieren. Für Helge Braun, Kandidat Nummer 3, hatte sich keins der von NDR 90,3 befragten Hamburger CDU-Mitglieder im Vorfeld offen ausgesprochen.

AUDIO: Merz soll CDU-Parteichef werden: Reaktionen aus Hamburg (1 Min) Merz soll CDU-Parteichef werden: Reaktionen aus Hamburg (1 Min)

62 Prozent für Merz

Die rund 400.000 Parteimitglieder konnten erstmals in der Geschichte der CDU eine Vorentscheidung über den Vorsitz treffen. Merz erhielt mit 62,1 Prozent der Stimmen die notwendige absolute Mehrheit. Auf den Außenpolitiker Norbert Röttgen entfielen 25,8 Prozent der Stimmen, auf den früheren Kanzleramtschef Helge Braun 12,1 Prozent. Die Beteiligung lag bei 66,02 Prozent.

Offiziell muss der neue Parteichef von den 1.001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar gewählt werden. Es gilt als sicher, dass sich die Delegierten an das Votum der Mitglieder halten. Anschließend muss Merz noch per Briefwahl bestätigt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.12.2021 | 16:00 Uhr