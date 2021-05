Mann stirbt nach Explosion im Hamburger Stadtteil Barmbek

Mann stirbt nach Explosion in Barmbek Stand: 31.05.2021 17:14 Uhr Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr und Polizei im Stadtteil Barmbek-Süd: In einem Haus hat es am frühen Montagmorgen eine Explosion gegeben. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Das Gebäude in der Hamburger Straße, in dem verschiedene Gewerbe Büros nutzen, ist stark beschädigt. Ein Großteil des Dachs wurde zerstört, Trümmerteile lagen herum. Ein Mann wurde nach der Explosion von Rettungskräften aus dem Haus geholt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Keine weitere Person in den Trümmern

Die Vermutung, dass sich noch eine weitere Person in den Trümmern befand, hatte sich am Nachmittag nicht bestätigt. Spürhunde hatten laut Feuerwehr am Mittag zunächst in der Ruine des Gebäudes angeschlagen, das war aber ein Fehler. Der Hund hatte offenbar andere Feuerwehrleute gewittert, die ebenfalls in dem Gebäude waren. Dies wurde durch einen zweiten Hund überprüft.

Ursache der Explosion noch unklar

Die Explosion hat sich nach Angaben der Polizei gegen 4.30 Uhr ereignet. Anwohnerinnen und Anwohner hörten einen lauten Knall. Sie spürten die Druckwelle nach der Detonation. Wodurch die Explosion verursacht wurde, ist noch unklar. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt.

Sperrung der U-Bahn-Linie 3

Die Hamburger Straße wurde wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt. Außerdem fährt die U-Bahn-Linie 3 zwischen Mundsburg und Barmbek nicht, wie die Hochbahn per Twitter mitteilte. Die Sperrung des Teilstücks dauere den ganzen Montag und auch noch am Dienstag an. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

AUDIO: Großeinsatz nach Explosion in Barmbek (1 Min) Großeinsatz nach Explosion in Barmbek (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.05.2021 | 17:00 Uhr