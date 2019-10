Stand: 03.10.2019 15:32 Uhr

Mann nach Streit in Wilhelmsburg gestorben

Bei einem Streit im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Donnerstag ein 47-jähriger Mann getötet worden. Nach Angaben der Polizei waren am Morgen gegen 6.20 Uhr drei Männer in der Grotestraße aneinandergeraten. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und dessen 23-jährigem Sohn mit einem 54-Jährigen. Schließlich gingen die Männer mit Fäusten sowie mit einer Eisenstange und einem Messer aufeinander los. Der 47-Jährige erlitt dabei Messerstiche im Oberkörper. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 23-Jährige erlitt Schnittverletzungen an den Händen, Der 54-Jährige wurde am Kopf verletzt und brach sich den Fuß. Auf ihn wurde möglicherweise mit der Eisenstange eingeschlagen. Die Männer wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Hintergründe noch unklar

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Der 47-Jährige und sein Sohn wohnen in Wilhelmsburg, der 54-Jährige lebt in Schleswig-Holstein. Die Ermittler der Mordkommission gehen davon aus, dass sich die Männer bereits vor dem Streit kannten. Sie bitten um Hinweise der Bevölkerung. Wer Angaben zu der Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich bei der Hamburger Polizei unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 zu melden.

