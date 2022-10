Lufthansa Technik: Wasserstoff-Forschung in altem Airbus Stand: 28.10.2022 14:27 Uhr Ein alter Airbus A320, der zum Forschungslabor für Wasserstoff wird: Das ist das neue Projekt von Lufthansa Technik am Hamburger Flughafen. Am Freitag wurden die Pläne vorgestellt.

Passagier-Flugzeuge, die mit Wasserstoff statt mit Kerosin fliegen: Das ist zwar noch Zukunftsmusik, am Hamburger Flughafen wird aber jetzt schon erprobt, an was beim Tanken und bei der Wartung gedacht werden muss, sagt Sören Stark, der Chef von Lufthansa Technik. "Wir reden über einen Stoff, der bei 253 Grad Celsius gekühlt werden muss, das ist ein Stoff, der unter Druck steht und da betreten wir industrielles Neuland, das will grundlagenmäßig natürlich erforscht werden."

Ausgemusterter Airbus wird zu Labor umgebaut

Und zwar so realistisch wie möglich - deshalb wird der ehemalige Airbus "Halle an der Saale" zu einem sogenannten Reallabor umgebaut. Eine der viele Fragen, die die Forscherinnen und Forscher dabei umtreibt: Wie können Eis-Ablagerungen verhindert werden, weil der Wasserstoff ja tiefgekühlt ist?

Ob Wasserstoff dann tatsächlich irgendwann eine wichtige Rolle in der Luftfahrt spielen wird - das ist noch nicht klar. Aber am Boden soll dann alles bereit sein, sagen die Verantwortlichen.

Weitere Informationen Hamburger Senat: 223 Millionen Euro für Wasserstoff-Projekte Ersatz für fossile Energieträger: 223 Millionen Euro stellt der Hamburger Senat für den Ausbau der Wasserstoff-Technologie zur Verfügung. (23.08.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.10.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Airbus Wasserstoff