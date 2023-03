Livestream: Informationen zum Ermittlungsstand nach Amoktat Stand: 14.03.2023 13:32 Uhr Nach der Amoktat in den Räumen der Zeugen Jehovas in Hamburg findet heute Mittag erneut eine Pressekonferenz statt. Dort wollen die Spitzen von Innenbehörde, Polizei und Staatsanwaltschaft über den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

Laut Innensenator Andy Grote (SPD) beschäftigt die Amoktat die Behörden auch fünf Tage danach noch sehr intensiv. Er habe sich mit vielen Einsatzkräften, Innenministern und -ministerinnen und auch vielen Menschen aus den Reihen der Zeugen Jehovas getroffen. Er habe dabei eine enorme Anerkennung der Leistung der Hamburger Polizei bei ihrem Einsatz erfahren. Außerdem dankte er sowohl den Beamtinnen und Beamten, die sehr schnell am Tatort waren und die Amoktat unterbrachen. "Die Einsatzkräfte sind mit großem Mut ins Gebäude gegangen. Ohne genau zu wissen, was hinter der Tür auf sie wartet", so Grote. Auch den Rettungskräften, die Verletzte vor Ort sehr schnell versorgt hatten und den Ärzten und Ärztinnen im Krankenhaus dankte Grote.

Eine Person schwebt noch in Lebensgefahr

"Insgesamt neun Menschen wurden bei der Tat körperlich verletzt", sagte stellvertretende Leiter des Hamburger Staatsschutzes, Uwe Stockmann am Dienstag. Sieben von ihnen hätten Schusswunden erlitten. Sieben der Verletzten wohnen in Hamburg, zwei in Schleswig-Holstein, so Stockmann. Noch immer befinden sich den Angaben nach sechs Verletzte im Krankenhaus, eine Person schwebt demnach weiterhin in Lebensgefahr.

Generalstaatsanwalt: Keine Hinweise auf Mittäter

Laut Arnold Keller, dem leitendem Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Staatsschutz, wird das Tatgeschehen vom Donnerstagabend aktuell möglichst lückenlos rekonstruiert. In Bezug auf mögliche Mittäter - neben dem Täter Philipp F. - sagte Keller, es seien bislang keine weiteren Personen strafrechtlich in Blick genommen worden. Auch ein vom Täter veröffentlichtes Buch des Täters und dessen Internetauftritt würden derzeit sehr sorgfältig geprüft. Sicher sei, dass Philipp F. zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Es habe keine Hinweise auf eine solche Tat gegeben.

Noch kein abschließendes Urteil zum Tatmotiv

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen am Sonntag an sich gezogen. Begründet wurde dies aufgrund des Verhältnisses von Philipp F. und der Zeugen Jehovas. F. war bis vor anderthalb Jahren dort Mitglied, dann im eigenen Interesse, aber nicht im Guten gegangen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass F. aus Hass gegen diese Gemeinschaft gehandelt hatte. "Ob hierin letztlich das Motiv für die Tat zu suchen ist, kann heute aber noch nicht abschließend gesagt werden", sagte Keller.

Amoklauf am Donnerstagabend in Alsterdorf

Bei der Amoktat hatte am Donnerstagabend in der Straße Deelböge im Stadtteil Alsterdorf der 35-jährige Philipp F. sieben Menschen - darunter ein ungeborenes Kind - und sich selbst getötet. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon lebensgefährlich. Der Täter hatte mehr als 100 Mal mit einer halbautomatischen Pistole geschossen. Seit dem 12. Dezember war er - als Sportschütze - laut Polizei im legalen Besitz dieser Waffe.

Kontrolle durch Waffenbehörde im Februar

Philipp F. war erst kürzlich von der Waffenbehörde aufgesucht worden. Diese hatte im Januar einen anonymen Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung von F. erhalten. Der wurde daraufhin Anfang Februar von zwei Beamten der Waffenbehörde unangekündigt aufgesucht. Damals habe es nach Polizeiangaben keine relevanten Beanstandungen gegeben. Die gesamten Umstände hätten keinerlei Anhaltspunkte für die Beamten ergeben, "die auf eine psychische Erkrankung hätten hindeuten können".

Zuletzt war Philipp F. als eine Art Unternehmensberater tätig. Auf seiner Homepage verlangte er für seine Dienste ein Tageshonorar von 250.000 Euro. Außerdem vertrieb er ein Buch, das er selbst verfasst hatte und auf seiner Homepage als wichtigstes Werk neben der Bibel und dem Koran bezeichnete.

