Stand: 13.03.2025 09:23 Uhr Leonhard hofft auf Weiterbau von Northvolt-Batteriewerk

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt steht vor der Pleite. Trotzdem hofft Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) darauf, dass das geplante neue Northvolt-Batteriewerk in Schleswig-Holstein weitergebaut wird. Sie bezeichnete das Vorhaben als "ein wichtiges Projekt für Energiesouveränität innerhalb Europas und ein Schritt zu mehr Unabhängigkeit". Northvolt will in der Nähe von Heide Batterien für Elektroautos produzieren und rund 3.000 Arbeitsplätze schaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.03.2025 | 08:00 Uhr