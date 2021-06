Lebenswerte Städte: Hamburg rutscht im Ranking ab Stand: 09.06.2021 15:37 Uhr Wegen der Corona-Krise sind europäische Städte in einer Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt weit zurückgefallen. Im Ranking des britischen Magazins "The Economist" stürzte Hamburg regelrecht ab.

Die Hansestadt landete in der jüngsten Studie nur noch auf Platz 47 und war damit 34 Plätze schlechter als zuvor. In den Vorjahren war Hamburg häufig unter den Top 20. Auch andere deutsche Städte wie Frankfurt oder Düsseldorf rutschten um knapp 30 Plätze nach hinten. Die österreichische Hauptstadt Wien, zuvor die lebenswerteste Stadt der Welt zwischen 2018 und 2020, ist nur noch auf Platz zwölf.

Corona-Pandemie verschlechtert Lebensqualität

Insgesamt habe die Corona-Pandemie weltweit zu einer Verschlechterung der Lebensqualität geführt, erklärten die Verfasser der Studie. Die Pandemie habe sich in Europa jedoch besonders stark auf den Kulturbereich und die allgemeine Lebensqualität ausgewirkt. Es habe auch eine erhebliche Belastung für die Gesundheitssysteme gegeben.

Neuseeländische Stadt Auckland an der Spitze

"Auckland ist an die Spitze des Rankings aufgestiegen, weil es die Corona-Pandemie erfolgreich eingedämmt hat", hieß es. Dadurch konnte das gesellschaftliche Leben offen bleiben. Die Stadt in Neuseeland punktete bei einer Reihe von Kriterien wie Bildung, Kultur und Umwelt. Im Ranking folgen Osaka (Japan), Adelaide (Australien), Tokio (Japan) und Wellington (Neuseeland). Damaskus in Syrien bleibt in dem Vergleich von 140 Metropolen die am wenigsten lebenswerte Stadt der Welt.

