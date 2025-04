Erstes Kreuzfahrtschiff legt am künftigen Terminal in der Hafencity an

Stand: 26.04.2025 16:36 Uhr

Am neuen Hamburger Kreuzfahrtterminal am Überseequartier hat am Sonnabend mit der "Balmoral" erstmals ein Kreuzfahrtschiff angelegt. Nach Angaben von Terminaltreiber Cruise Gate Hamburg ist das ein erster Probelauf.