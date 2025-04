Im Bezirk Hamburg-Mitte bahnt sich eine Ampel-Koalition an Stand: 25.04.2025 19:46 Uhr Im Hamburger Bezirk Mitte bahnt sich eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP an. Die drei Parteien wollen dazu verhandeln. Das rot-grüne Verhältnis im Bezirk war zuletzt allerdings angespannt.

Vor der Bezirkswahl im vergangenen Juni hatte eine Deutschland-Koalition die Mehrheit in der Bezirksversammlung. SPD, CDU und FDP hätten ihre weitgehend konfliktfreie Zusammenarbeit auch gerne fortgeführt - dafür reichte die Mehrheit aber nicht mehr.

Schwarz-Rot keine Option mehr

Die AfD schließen die anderen Parteien als Koalitionspartner aus und nachdem zuletzt die Volt-Fraktion der CDU eine Absage erteilt hat, gibt es keine Option mehr für Schwarz-Rot. Jetzt soll also die Ampel her.

Rot-grüne Koalitionen haben in Mitte lange Tradition. Vor knapp sechs Jahren kam dann aber der große Bruch: Die Grünen waren eigentlich stärkste Kraft im Bezirk, zerstritten sich dann aber intern so heftig, dass einige Grüne in die SPD-Fraktion wechselten.

Grüne Landesspitze soll mithelfen

Nach Informationen von NDR 90,3 soll jetzt auch die Grünen-Landesspitze involviert werden, um alte Verletzungen zu kitten. Alle seien gewillt, jetzt reinen Tisch zu machen, heißt es.

FDP hat zwei Abgeordnete

Die FDP ist nur noch mit zwei Abgeordneten in der Bezirksversammlung vertreten - genau die verschaffen der künftigen Koalition dann aber die nötige Mehrheit. Bis Anfang Juni sollen die Gespräche abgeschlossen sein.

Bei den Hamburger Bezirkswahlen war die SPD im Juni 2024 stärkste Kraft geworden. Sie kam auf 28,5 Prozent. Deutliche Verluste von 8,3 Prozentpunkten mussten die Grünen hinnehmen, die mit 21,0 Prozent aber immer noch zweitstärkste Kraft im Bezirk sind. Die CDU konnte dagegen zulegen und landete mit 15,6 Prozent auf dem dritten Platz - knapp vor den Linken, die mit 14,8 Prozent ihr hamburgweit bestes Ergebnis erzielten. Auf Platz fünf folgte die AfD mit 10,2 Prozent. Die FDP blieb erneut mit 4,8 Prozent in der Bezirksversammlung, wurde aber von Volt überholt, die auf 5,1 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung war in Mitte mit 51,3 Prozent die niedrigste unter allen Hamburger Bezirken.

