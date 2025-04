"Ein Herzstück" - HSV verlängert mit Dribbler Dompé Stand: 27.04.2025 13:55 Uhr Der HSV hat eine wichtige Personalie erfolgreich geklärt und kann auch in Zukunft auf Jean-Luc Dompé setzen. Das teilte der Zweiliga-Aufstiegskandidat unter dem Jubel der Fans wenige Minuten vor dem Anpfiff des Spiels gegen den Karlsruher SC mit.

Der Verein und der französische Stürmer einigten sich auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages. Zur Laufzeit wurden keine Angaben gemacht. Die Fortsetzung des Kontrakts mit dem Außenangreifer war eine der wichtigsten Personalien der Hamburger.

"Der HSV ist mittlerweile der Verein, für den ich die längste Zeit gespielt habe. Das zeigt auch, wie sehr mir die Mannschaft, der Verein und die Fans ans Herz gewachsen sind", sagte Dompé. Der 29-Jährige war 2022 von Zulte Waregem aus Belgien zum HSV gewechselt.

Kuntz: "Ein Herzstück unseres Teams"

Mit seinen Dribblings und seinen Qualitäten als Vorbereiter hat er sich vor allem unter dem seit Ende November amtierenden Cheftrainer Merlin Polzin zu einem Stamm- und Unterschiedsspieler entwickelt. In dieser Saison hat er bereits acht Mal getroffen.

"Jean-Luc geht in erster Linie für alle sichtbar mit seiner Leistung auf dem Platz voran und zeigt sich - besonders im letzten Halbjahr - auch verbessert in der Defensivarbeit", sagte Sport-Vorstand Stefan Kuntz. "Vor allem ist er sich aber auch seiner Bedeutung in der Kabine bewusst geworden, ist hier gereift, hilft jungen Spielern bei der Integration. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, stets den Schalk im Nacken und ist längst ein Herzstück unseres Teams."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.04.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga