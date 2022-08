Krise im Wohnungsbau: Stapelfeldt will gegensteuern

Stand: 16.05.2022 21:03 Uhr

Der Wohnungsbau ist in der Krise - nun will der Hamburger Senat gegensteuern. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) kündigte beim Landesverbandstag der privaten Bauunternehmen im Volksparkstadion eine neue Bauordnung und mehr Zuschüsse an.