Kongress der Notfallmediziner: Schnelle Maßnahmen gefordert Stand: 03.12.2022 06:40 Uhr Auf den Intensivstationen in deutschen Kliniken fehlt Personal. Deshalb haben Notfall-Medizinerinnen und -Mediziner beim großen Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) im Hamburger CCH schnelle Maßnahmen gefordert.

Notfall und Intensivpatientinnen und -patienten können sich in Deutschland auf eine sehr gute Versorgung verlassen - aber ohne Personal geht das nicht. Das betonen Medizinerinnen und Mediziner. Mehr als 5.000 Fachleute haben sich dazu die vergangenen Tage im beim DIVI-Jahreskongress ausgetauscht.

Angespannte Lage

Die Lage bleibt nach ihrer Meinung angespannt - aber nicht mehr so sehr wegen der Pandemie, sondern wegen des Personalmangels. Corona-Fälle seien zur Zeit kein großer Faktor mehr auf den Intensivstationen. Im Bundesdurchschnitt sind weniger als fünf Prozent Covid-Patientinnen und Patienten. Inzwischen gibt es aber deutlich weniger Intensivbetten, die belegt werden können, als noch vor einem Jahr, weil Pflegekräfte fehlen.

UKE-Chef ruft zum Impfen auf

Viele hielten dem Dauerdruck in Vollzeit nicht mehr stand und hätten ihre Arbeitszeit verkürzt, berichtet DIVI-Präsident Gernot Marx. Wegen des Pflegenotstandes soll es in Berlin mit der Bundespolitik in zwei Wochen ein erstes Treffen geben. Medizinerinnen und Mediziner fürchten, dass es in der Infektionszeit im Winter nochmal eng wird. Der Chef der Intensivmedizin im UKE, Stefan Kluge, hat deshalb nochmal zum Impfen aufgerufen - gegen Corona und die Grippe.

Angespannte Lage auf den Kinder-Intensivstationen

Weil es gerade eine starke Infektionswelle mit dem RS-Virus gibt, ist auch die Lage auf den Kinder-Intensivstationen angespannt. Laut einer Umfrage gebe es so viele kranke Kinder, dass Hamburger Krankenhäuser auch schon Patientinnen und Patienten in andere Bundesländer verlegen müssten, weil in machen Kliniken Intensivbetten voll seien.

Genug Betten, zu wenige Pflegekräfte

In der vergangenen Woche gab es demnach in ganz Deutschland nur noch etwa 80 freie Betten auf den Kinder-Intensivstationen. Dabei gebe es eigentlich genug Betten, auch hier ist das Hauptproblem, dass es nicht genügend Pflegekräfte gibt. Für Eltern mit kranken Kindern heißt das jetzt oft: Sie müssen in den Notaufnahmen lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

