Kommentar: Wir brauchen neue Corona-Grundregeln Stand: 05.02.2022 08:40 Uhr Die Luca-App wird eingemottet. In Hamburg müssen Gastronomen keine digitale Kontaktnachverfolgung ihrer Gäste mehr führen. Die Diskussion um weitere Lockerungen ist schon in vollem Gange. Dazu braucht es in Zukunft wieder klare Regeln. Peter Feder kommentiert.

Nach zwei Jahren Pandemie gleichen die Corona-Regeln einem Flickenteppich aus Maßnahmen und Ausnahmen. Oder wissen Sie aus dem Stegreif, welche Geschäfte alle zur Grundversorgung gehören, also auf 2G-Kontrollen am Eingang verzichten können? Oder wie lange welche Quarantäne-Frist für wen gilt und nach wie vielen Tagen Sie sich mit einem PCR-Test freitesten können - oder reicht inzwischen sogar ein Antigen-Test?!

"Wir brauchen eine Neufassung des Regelwerks"

Was wir brauchen ist eine komplette Neufassung des Regelwerks - also in Hamburg der sogenannten Eindämmungsverordnung. Sie muss kompakter und vor allem nachvollziehbar werden - ohne Karteileichen und gestrichene Paragraphen aus den Vorgängerversionen. Wir brauchen wieder Grundregeln, die für jeden verständlich und für die Politik verbindlich sind. Von Woche zu Woche auf Sicht zu fahren und es dann mit dem "dynamischen Infektionsgeschehen" zu rechtfertigen ist mir inzwischen zu einfach.

Einschränkungen sollen an klare Punkte gekoppelt sein

Und natürlich wissen wir nicht, ob hinter dem Horizont die nächste Virusvariante lauert. Wann Einschränkungen erhoben und wieder zurückgenommen werden, muss trotzdem an klare Punkte gekoppelt sein. Bundesregierung und Länder hatten angekündigt, einen Nachfolger für die anfangs allein geltende Inzidenz zu erstellen. Dabei sollte unter anderem die Belegung der Krankenhäuser eine Rolle spielen. Eine umfassende und nachvollziehbare Definition so eines Modells ist uns die Politik bisher schuldig geblieben. Stattdessen wird scheinbar willkürlich mal dieser und mal jener Wert zur Begründung herangezogen.

Regelungen führen oftmals zu Kopfschütteln

Dass ich aktuell in einem Babyfachmarkt Kinderkleidung kaufen kann, ohne geimpft oder genesen zu sein, ein normales Bekleidungsgeschäft mich dafür aber nur gegen Nachweis reinlassen darf - das führt eher zu Kopfschütteln. Nach zwei Jahren sind wir an einem Punkt angekommen, an dem ein Restaurantbesitzer erwarten kann, heute zu wissen, unter welchen Umständen er zu Ostern öffnen darf. Für ein Hochzeitspaar muss jetzt absehbar sein, welche Faktoren darüber entscheiden, ob die Feier im Frühling mit 10, 50 oder mehr als 100 Gästen stattfinden kann.

Senat steht in der Verantwortung

Der Senat steht in der Verantwortung sich Gedanken zu machen, wie er wieder zu einem Grundgerüst kommt, mit dem die Bezirke und die Polizei verlässlicher handeln. Der Anspruch kann nicht sein, dass es im privaten Umfeld immer häufiger heißt: "Ach, da blickt doch eh keiner mehr durch."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Der Hamburg-Kommentar | 05.02.2022 | 08:40 Uhr