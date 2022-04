Kommentar: DGB sollte Ostermarsch nicht mehr unterstützen Stand: 16.04.2022 08:40 Uhr Der Hamburger DGB ruft auch in diesem Jahr wieder dazu auf, bei dem Ostermarsch mitzugehen. Gleichzeitig geht der Gewerkschaftsbund aber zu den Organisatoren wegen deren Positionen zum Krieg in der Ukraine auf Distanz. In seinem Kommentar fragt Jörn Straehler-Pohl deshalb, warum die Gewerkschaften überhaupt noch beim Ostermarsch mitmachen.

von Jörn Straehler-Pohl

Wer halbwegs bei Trost ist, der kann meiner Meinung nach in diesem Jahr in Hamburg nicht beim Ostermarsch mitlaufen. Die Organisatoren vom Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung relativieren den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, indem sie der Regierung in Kiew eine Mitschuld geben. Sie halten nichts von Sanktionen gegen Putin, weil damit angeblich vor allem die ärmeren Menschen getroffen würden. Und die geplante Aufrüstung der Bundeswehr nennen sie lapidar Großmachtspiele der Bundesregierung.

Fadenscheinige Begründung für Teilnahme-Aufruf

Der Hamburger DGB weiß das alles. Und er teilt diese fragwürdigen Positionen der Ostermarsch-Organisierer ausdrücklich nicht. Trotzdem ruft er zur Teilnahme auf. Mit der fadenscheinigen Begründung, dass man sich mit eigenen Forderungen der Demonstration anschließt und man die Friedensbewegung stärken will. So viel politische Naivität habe ich lange nicht mehr erlebt. Und der DGB macht es auch nicht besser, wenn er verspricht, dass im nächsten Jahr alles anders werden muss.

Vom DGB erwarte ich mehr

Jedem steht natürlich frei, wofür oder wogegen er demonstriert. Man muss die Sanktionen des Westens nicht richtig finden. Man kann die massive Aufrüstung der Bundeswehr grundsätzlich ablehnen. Und man kann die Gründe für den Krieg eher bei der NATO als im Kreml suchen. Niemand kann dazu gezwungen werden, angesichts neuer Realitäten seine Meinung auf den Prüfstand zu stellen. Wer es sich in seinen alten Weltanschauungen bequem machen will, der soll das tun. Doch vom DGB, dem Dachverband der Gewerkschaften in Deutschland, erwarte ich mehr.

Fatales Signal einer wichtigen Institution

Der Hamburger DGB hat es nicht geschafft, eine liebgewordene Tradition in Frage zu stellen und Schluss zu machen mit seiner Unterstützung für den Ostermarsch. Dabei haben auch prominente Mitglieder der Linkspartei in Hamburg erklärt, sich in diesem Jahr nicht an dem Protest zu beteiligen. Es scheint, als wolle der Hamburger DGB lieber seinen Ruf aufs Spiel setzen, als einen Fehler zu korrigieren. Das ist ein fatales Signal von einer der wichtigsten politischen Institutionen in unserer Stadt. Schade um eine alte Tradition wie den Ostermarsch ist es natürlich auch.

