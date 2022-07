Klimawandel: CDU fordert mehr Naturwälder in Hamburg Stand: 17.07.2022 09:04 Uhr Wie kann sich Hamburg auf den Klimawandel einstellen? Von der Hamburger CDU-Fraktion kommt jetzt dazu ein Vorschlag. Sie fordert mehr naturbelassene, also unberührte Waldflächen. Der Anteil soll verdoppelt werden.

Laut CDU-Fraktion gibt es in Hamburg derzeit nicht einmal zehn Prozent unbewirtschaftete Wälder. Sie will den Anteil naturbelassener Wälder auf mindestens 20 Prozent der Hamburger Waldfläche erhöhen und neue Naturwald-Flächen schaffen. Denn naturnahe Wälder hätten viele Vorteile. Viele Tier- und Pflanzenarten fühlten sich in bewirtschafteten Wäldern nicht wohl, weil Alt- und Totholz fehlen.

Hamburgs Wälder: Erholung für die Bevölkerung

Hamburgs Wälder sollen in erster Linie der Erholung der Bevölkerung dienen, sagt der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sandro Kappe. Forstwirtschaftliche Aspekte seien nachrangig. Der rot-grüne Senat solle dafür sorgen, dass die Wälder bestmöglich auf den Klimawandel vorbereitet seien, heißt es in einem Antrag der CDU für die nächste Bürgerschaftssitzung.

