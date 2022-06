Klimademo: Erstmals "Parents for Future" in Hamburg Stand: 10.06.2022 19:52 Uhr Fridays for Future - das ist eigentlich eine Klima-Bewegung von Schülerinnen und Schülern sowie von jungen Leuten. Am Freitag riefen erstmals Eltern in Hamburg zur Demonstration auf.

Zu Beginn kamen auf dem Gänsemarkt am Freitagnachmittag laut Polizei rund 300 Menschen zusammen. Die Veranstaltenden rechneten mit rund 1.500 Demonstrierenden. Laut Polizei wurden es im Laufe der Demonstration jedoch lediglich 700 Menschen. Über den Jungfernstieg ging es zu einer Abschlusskundgebung auf den Rathausmarkt.

Bunter Mix der Generationen demonstriert

Trotz also noch überschaubarer Beteiligung, sei das Thema deshalb aber nicht weniger wichtig, so Menschen vor Ort. Im Vergleich zur Vorlage der Schülerinnen- und Schülerproteste war bei "Parents for Future" ein bunter Mix aus Kindern, Erwachsenen und Senioren zu sehen. Während in anderen Bundesländern schon zahlreiche "Parents for Future"-Veranstaltungen stattgefunden haben, war es in Hamburg am Freitag eine Premiere.

Nächster Termin steht noch nicht fest

Mit jedem Zehntel Grad Klimaerwärmung, so die Organisationen, nähmen Extremwetterereignisse - wie die Überschwemmungen im vergangenen Jahr im Ahrtal - zu. Es werde zu wenig gehandelt. Wann der nächste Familienstreik stattfindet, ist aber noch offen.

